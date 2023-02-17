Gabriel Suprun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Suprun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Suprun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Suprun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Suprun 2 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Georg Suprun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Suprun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLG Sports Consulting yapmaktadır. Gabriel Suprun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Suprun'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Suprun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Suprun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Suprun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Suprun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2011 yılında VSV Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2019 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2021 yılında SV Spittal/Drau

6 Şubat 2022 yılında Sturm Graz II

7 Şubat 2022 yılında Grazer AK 1902

30 Haziran 2022 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2022 yılında SV Lafnitz

Gabriel Suprun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Suprun şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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