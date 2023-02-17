Jurica Poldrugac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurica Poldrugac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurica Poldrugac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurica Poldrugac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurica Poldrugac 10 Ağu 1997 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jurica Poldrugač şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurica Poldrugac Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. Jurica Poldrugac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jurica Poldrugac'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jurica Poldrugac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurica Poldrugac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurica Poldrugac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurica Poldrugac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sl. Belupo U19

19 Ağu 2016 yılında NK Trnje Zagreb

3 Ağu 2018 yılında NK Kustosija

1 Şubat 2019 yılında Hrv Dragovoljac

26 Temmuz 2019 yılında Tehnicar 1974

17 Şubat 2020 yılında NK Trnje Zagreb

1 Temmuz 2021 yılında Allerheiligen

1 Temmuz 2022 yılında SV Lafnitz

Jurica Poldrugac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurica Poldrugac şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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