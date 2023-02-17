Patrick Gante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Gante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Gante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Gante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Gante 15 Şubat 2004 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Ioan Gânțe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Gante Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Patrick Gante, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Gante'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Gante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Gante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Gante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Gante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Roma U17

1 Temmuz 2021 yılında Roma U18

29 Ağu 2022 yılında TSV Hartberg

6 Şubat 2023 yılında SV Lafnitz

30 Haziran 2023 yılında TSV Hartberg

Patrick Gante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Gante şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Gante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSM Oradea

Romanya U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U15 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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