Cody Mizell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cody Mizell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cody Mizell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cody Mizell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cody Mizell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cody Mizell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cody Mizell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cody Mizell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cody Mizell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cody Mizell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cody Mizell 30 Eylül 1991 tarihinde Woodstock, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Cody Nobles Mizell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cody Mizell Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stone Sports Management, LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Cody Mizell'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cody Mizell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CodyMizell1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1337079749462601730%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.redditmedia.com%2Fmediaembed%2Fkajud1%3Frespo

http://www.instagram.com/codymizell/

Cody Mizell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cody Mizell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Cody Mizell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cody Mizell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Clemson Tigers

21 Mayıs 2013 yılında Silverbacks

1 Aralık 2013 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2014 yılında TB Rowdies

1 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

15 Mayıs 2015 yılında Fram Reykjavík

1 Ocak 2016 yılında Charlotte Ind.

3 Mart 2017 yılında Colorado

31 Mart 2017 yılında Charlotte Ind.

5 Ocak 2018 yılında TB Rowdies

1 Aralık 2018 yılında New Mexico Utd.

4 Mart 2021 yılında New York City

15 Nisan 2022 yılında New Mexico Utd.

18 Nisan 2022 yılında New York City

Cody Mizell kimdir

Cody Mizell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cody Mizell şuan New York City FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Woodstock High School

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Cody Mizell nereli

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