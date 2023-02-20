Christian Mcfarlane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mcfarlane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Mcfarlane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Mcfarlane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Mcfarlane 25 Ocak 2007 tarihinde Basildon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christian Hector McFarlane şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Mcfarlane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Mcfarlane, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Mcfarlane'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.
Christian Mcfarlane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Mcfarlane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Eylül 2021 yılında New York City
Christian Mcfarlane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Mcfarlane şuan New York City FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Christian Mcfarlane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İngiltere U16 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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