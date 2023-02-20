Alfredo Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfredo Morales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfredo Morales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfredo Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfredo Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Morales 12 Mayıs 1990 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Alfredo Eloy Galo Morales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Morales Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Alfredo Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Alfredo Morales'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfredo Morales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alfredo1008

http://www.instagram.com/alfredo1008/

Alfredo Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfredo Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alfredo Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2009 yılında Hertha BSC II

1 Ocak 2011 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2013 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2018 yılında F. Düsseldorf

7 Nisan 2021 yılında New York City

Alfredo Morales kimdir

Alfredo Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Morales şuan New York City FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Concordia Wilhelmsruh, Borussia Pankow, BSC Reinickendorf 21, Hertha BSC (ab 2000)

Alfredo Morales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 15 numaralı formasıyla 29 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Alfredo Morales nereli

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