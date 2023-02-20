Keaton Parks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keaton Parks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keaton Parks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keaton Parks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keaton Parks 6 Ağustos 1997 tarihinde Plano, Texas şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Keaton Alexander Parks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keaton Parks Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keaton Parks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Keaton Parks'nin New York City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keaton Parks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/keaton_parks

http://www.instagram.com/keatonaparks/

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http://www.facebook.com/ccsoccer97/

Keaton Parks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keaton Parks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Keaton Parks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keaton Parks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Varzim SC B

1 Temmuz 2016 yılında Varzim

25 Temmuz 2017 yılında Benfica B

19 Ocak 2019 yılında New York City

31 Aralık 2019 yılında Benfica B

8 Ocak 2020 yılında New York City

Keaton Parks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keaton Parks şuan New York City FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keaton Parks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberty High School Frisco (2011-2014), Liverpool Warriors (2014-2015)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 25 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 25 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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