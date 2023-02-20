Keaton Parks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keaton Parks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keaton Parks kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keaton Parks ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Keaton Parks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keaton Parks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keaton Parks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keaton Parks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keaton Parks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keaton Parks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keaton Parks 6 Ağustos 1997 tarihinde Plano, Texas şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Keaton Alexander Parks şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keaton Parks Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keaton Parks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Keaton Parks'nin New York City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keaton Parks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/keaton_parks

http://www.instagram.com/keatonaparks/

http://www.facebook.com/ccsoccer97/

Keaton Parks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keaton Parks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Keaton Parks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keaton Parks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Varzim SC B

1 Temmuz 2016 yılında Varzim

25 Temmuz 2017 yılında Benfica B

19 Ocak 2019 yılında New York City

31 Aralık 2019 yılında Benfica B

8 Ocak 2020 yılında New York City

Keaton Parks kimdir

Keaton Parks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keaton Parks şuan New York City FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liberty High School Frisco (2011-2014), Liverpool Warriors (2014-2015)

Keaton Parks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 25 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 25 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Keaton Parks nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Dan Peter Ulvestad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Peter Ulvestad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dan Peter Ulvestad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Peter Ulvestad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lerzan isminin anlamı nedir, Lerzan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lerzan isminin anlamı nedir, Lerzan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sebastian Jarl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jarl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Jarl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jarl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!