James Sands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Sands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Sands adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Sands Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Sands 6 Temmuz 2000 tarihinde Rye, New York şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı James Hoban Sands şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Sands Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. James Sands, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. James Sands'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

James Sands Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jamessands_16/

James Sands Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

James Sands isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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James Sands Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Sands futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NYCFC Academy

1 Temmuz 2017 yılında New York City

15 Ağu 2018 yılında Louisville City

30 Kasım 2018 yılında New York City

5 Ocak 2022 yılında Glasgow Rangers

31 Mayıs 2023 yılında New York City

James Sands Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Sands şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

James Sands Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

New York Soccer Club, New York City FC (2015-2017)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 19 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 1 gol atmıştır.

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