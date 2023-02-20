Justin Haak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Haak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Haak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Haak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Haak 12 Eylül 2001 tarihinde Brooklyn, New York şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Haak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 24 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Justin Haak'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Justin Haak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/justin.haak/

Justin Haak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Haak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Justin Haak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Haak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2019 yılında New York City

9 Eylül 2020 yılında Hartford

30 Kasım 2020 yılında New York City

16 Ağustos 2021 yılında Hartford

30 Kasım 2021 yılında New York City

Justin Haak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Haak şuan New York City FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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