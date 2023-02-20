Nico Benalcazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Benalcazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Benalcazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Benalcazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Benalcazar 6 Haziran 2001 tarihinde Wilton, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Nicholás Enrique Benalcázar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Benalcazar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Nico Benalcazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Benalcazar'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Benalcazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nico_benalcazar

Nico Benalcazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Benalcazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Benalcazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Benalcazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2021 yılında Manhattan

1 Ağustos 2021 yılında Demon Deacons

19 Ocak 2022 yılında New York City

20 Ocak 2022 yılında NYCFC II

30 Kasım 2022 yılında New York City

Nico Benalcazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Benalcazar şuan New York City FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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