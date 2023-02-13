Braian Cufre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Cufre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Braian Cufre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Braian Cufre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Braian Cufre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Cufre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Braian Cufre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Cufre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Cufre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Cufre 15 Aralık 1996 tarihinde Mar de Plata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Braian Ezequiel Cufré şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Cufre Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Braian Cufre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Braian Cufre'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Cufre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/braiancufre/

Braian Cufreboyu ve yaşı kaç

Braian Cufre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Braian Cufre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Braian Cufre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Cufre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vélez Sarsfield

28 Eylül 2020 yılında Mallorca

11 Ağu 2021 yılında Málaga CF

30 Haziran 2022 yılında Mallorca

3 Şubat 2023 yılında New York City

31 Aralık 2023 yılında Mallorca

Braian Cufre kimdir

Braian Cufre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Cufre şuan New York City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Braian Cufre nereli

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