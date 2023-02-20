Gabriel Segal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Segal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Segal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Segal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Segal 17 Mayıs 2001 tarihinde Washington, D.C. şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel North Segal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Segal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Segal'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Segal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Segal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Segal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Segal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında D.C. United Ac.

1 Ağustos 2019 yılında Stanford Card.

15 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

31 Ocak 2023 yılında New York City

Gabriel Segal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Segal şuan New York City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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