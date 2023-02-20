Thiago Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thiago Martins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thiago Martins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thiago Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thiago Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Martins 17 Mart 1995 tarihinde São João Evangelista şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Martins Bueno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Martins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fAirplay-Management yapmaktadır. Thiago Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Thiago Martins'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Thiago Martins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/thmartinsb

http://www.instagram.com/thiagomartinsb/

Thiago Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thiago Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2014 yılında Palmeiras

27 Mart 2015 yılında Paysandu SC

31 Aralık 2015 yılında Palmeiras

6 Eylül 2017 yılında EC Bahia

31 Aralık 2017 yılında Palmeiras

14 Ağustos 2018 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2020 yılında Palmeiras

1 Şubat 2020 yılında Yokohama F. M.

7 Şubat 2022 yılında New York City

Thiago Martins kimdir

Thiago Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Martins şuan New York City FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Thiago Martins nereli

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