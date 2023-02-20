Maximo Carrizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximo Carrizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximo Carrizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maximo Carrizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maximo Carrizo 28 Şubat 2008 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Arjantin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Máximo Augusto Carrizo Ballesteros şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maximo Carrizo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Maximo Carrizo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Maximo Carrizo'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.
Maximo Carrizo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/maximo_carrizo123/
Maximo Carrizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maximo Carrizo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında NYCFC Academy
28 Şubat 2022 yılında New York City
Maximo Carrizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maximo Carrizo şuan New York City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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