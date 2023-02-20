Tony Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Alfaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Alfaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Alfaro 15 Haziran 1993 tarihinde Puruándiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Alfaro Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Alfaro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Tony Alfaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Alfaro'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Alfaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alfarotony15

Tony Alfaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Alfaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Alfaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Alfaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında CSUDH Toros

1 Mayıs 2014 yılında Ventura County

1 Ağustos 2014 yılında CSUDH Toros

14 Ocak 2016 yılında Seattle

12 Ağustos 2017 yılında Sounders FC 2

31 Aralık 2017 yılında Seattle

15 Mart 2018 yılında Sounders FC 2

31 Aralık 2018 yılında Seattle

1 Ocak 2019 yılında Chivas

1 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

30 Ocak 2020 yılında Chivas

31 Ocak 2020 yılında Reno FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2021 yılında D.C. United

1 Ocak 2023 yılında New York City

Tony Alfaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Alfaro şuan New York City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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