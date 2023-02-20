Tony Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tony Alfaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tony Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tony Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Alfaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Alfaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Alfaro 15 Haziran 1993 tarihinde Puruándiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Alfaro Vázquez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Alfaro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Tony Alfaro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Alfaro'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Alfaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alfarotony15

Tony Alfaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Alfaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tony Alfaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Alfaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında CSUDH Toros

1 Mayıs 2014 yılında Ventura County

1 Ağustos 2014 yılında CSUDH Toros

14 Ocak 2016 yılında Seattle

12 Ağustos 2017 yılında Sounders FC 2

31 Aralık 2017 yılında Seattle

15 Mart 2018 yılında Sounders FC 2

31 Aralık 2018 yılında Seattle

1 Ocak 2019 yılında Chivas

1 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

30 Ocak 2020 yılında Chivas

31 Ocak 2020 yılında Reno FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2021 yılında D.C. United

1 Ocak 2023 yılında New York City

Tony Alfaro kimdir

Tony Alfaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Alfaro şuan New York City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santa Barbara High School

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tony Alfaro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Mamadou Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keegan Tingey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Tingey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keegan Tingey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Tingey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Melland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Melland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Melland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Melland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Munie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Munie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Munie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Munie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!