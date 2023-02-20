Jonathan Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jonathan Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Jimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.