Jonathan Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Jimenez 25 Nisan 2001 tarihinde Jiquilpan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Jiménez Vargas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Jimenez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Jimenez'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jonathan Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında Tar Heels
19 Ocak 2022 yılında New York City
20 Ocak 2022 yılında NYCFC II
30 Kasım 2022 yılında New York City
Jonathan Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Jimenez şuan New York City FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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