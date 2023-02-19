Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Rodriguez 8 Ocak 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Mariano Rodríguez Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Santiago Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 3 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Santiago Rodriguez'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santirodriguezz23/

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Santiago Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nacional

3 Kasım 2020 yılında Mvd City Torque

4 Kasım 2020 yılında Nacional

31 Aralık 2020 yılında Mvd City Torque

1 Haziran 2021 yılında New York City

31 Aralık 2022 yılında Mvd City Torque

Santiago Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Rodriguez şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional (-2018)

Uruguay U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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