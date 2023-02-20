Andres Jasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Jasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Jasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Jasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Jasson 17 Ocak 2002 tarihinde Greenwich, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Jasson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 19 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Andres Jasson'nin New York City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Jasson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andres.jasson/

Andres Jasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Jasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Jasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Jasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NYCFC Academy

1 Ağustos 2020 yılında Yale Bulldogs

19 Kasım 2020 yılında New York City

Andres Jasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Jasson şuan New York City FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andres Jasson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Everton FC Westchester

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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