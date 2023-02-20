Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Pereira 1 Ağustos 2001 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Pereira dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Pereira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Pereira'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/g.pereira_01/

Gabriel Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Corinthians U20

1 Mart 2021 yılında Corinthians

17 Mart 2022 yılında New York City

Gabriel Pereira kimdir

Gabriel Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Pereira şuan New York City FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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Gabriel Pereira nereli

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