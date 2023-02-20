Talles Magno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talles Magno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talles Magno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talles Magno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talles Magno 26 Haziran 2002 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Talles Magno Bacelar Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talles Magno Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Talles Magno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 18 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Talles Magno'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Talles Magno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/talles_magno2

http://www.instagram.com/talles_magno/

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Talles Magno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talles Magno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Talles Magno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talles Magno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vasco U20

1 Temmuz 2019 yılında Vasco da Gama

18 Mayıs 2021 yılında New York City

Talles Magno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talles Magno şuan New York City FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Talles Magno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CR Vasco da Gama

Brezilya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 30 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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