Samuel Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Owusu 13 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Afriyie Owusu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Owusu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Owusu'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında New York City

20 Ocak 2022 yılında NYCFC II

30 Kasım 2022 yılında New York City

Samuel Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Owusu şuan New York City FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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