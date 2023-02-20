Tayvon Gray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayvon Gray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tayvon Gray kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tayvon Gray ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tayvon Gray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayvon Gray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tayvon Gray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayvon Gray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tayvon Gray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tayvon Gray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tayvon Gray 19 Ağustos 2002 tarihinde The Bronx, New York şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Tayvon Howard Gray şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tayvon Gray Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tayvon Gray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 26 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Tayvon Gray'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tayvon Gray Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tayvon_.4/

Tayvon Gray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tayvon Gray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tayvon Gray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tayvon Gray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NYCFC Academy

26 Kasım 2019 yılında New York City

Tayvon Gray kimdir

Tayvon Gray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tayvon Gray şuan New York City FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

New York City FC Academy

Tayvon Gray Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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Tayvon Gray nereli

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