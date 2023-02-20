Malte Amundsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Amundsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malte Amundsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malte Amundsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Malte Amundsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Amundsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malte Amundsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Amundsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malte Amundsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malte Amundsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malte Amundsen 11 Şubat 1998 tarihinde Herfølge şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Malte Meineche Amundsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malte Amundsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Malte Amundsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Malte Amundsen'nin New York City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malte Amundsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malteamundsenn/

Malte Amundsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malte Amundsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Malte Amundsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malte Amundsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında HB Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında HB Köge U19

1 Temmuz 2016 yılında HB Köge

24 Ocak 2018 yılında Rosenborg

1 Temmuz 2018 yılında E. Braunschweig

14 Ocak 2019 yılında Rosenborg

15 Ocak 2019 yılında Vejle BK

12 Şubat 2021 yılında New York City

Malte Amundsen kimdir

Malte Amundsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malte Amundsen şuan New York City FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Naestved BK (-2013), HB Køge (2013-2016)

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Malte Amundsen nereli

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