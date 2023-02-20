Matias Pellegrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Pellegrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Pellegrini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Pellegrini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Pellegrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Pellegrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Pellegrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Pellegrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Pellegrini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Pellegrini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Pellegrini 11 Mart 2000 tarihinde Magdalena şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Pellegrini Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Matias Pellegrini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Pellegrini'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Pellegrini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matipellegrini/

Matias Pellegrini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Pellegrini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Pellegrini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Pellegrini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes

26 Temmuz 2019 yılında Miami

27 Temmuz 2019 yılında Estudiantes

31 Aralık 2019 yılında Miami

16 Nisan 2021 yılında Fort Lauderdale

30 Temmuz 2021 yılında Miami

30 Temmuz 2021 yılında Estudiantes

30 Haziran 2022 yılında Miami

19 Ağustos 2022 yılında New York City

Matias Pellegrini kimdir

Matias Pellegrini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Pellegrini şuan New York City FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CRIM de Magdalena, Estudiantes de La Plata

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Pellegrini nereli

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