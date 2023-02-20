Mitja İlenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitja İlenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitja İlenic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitja İlenic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitja İlenic 26 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Mitja Ilenič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitja İlenic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Mitja İlenic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mitja İlenic'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mitja İlenic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitja İlenic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitja İlenic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitja İlenic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Domzale U19

1 Ocak 2022 yılında NK Domzale

31 Ocak 2023 yılında New York City

Mitja İlenic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitja İlenic şuan New York City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mitja İlenic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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