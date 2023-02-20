Maxime Chanot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Chanot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Chanot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Chanot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Chanot 21 Kasım 1989 tarihinde Nancy şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Lüksemburg,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Chanot Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISC yapmaktadır. Maxime Chanot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 16 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Maxime Chanot'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxime Chanot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MaximeChanot

http://www.instagram.com/chanotmaxime/

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Maxime Chanot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Chanot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maxime Chanot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Chanot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sheff Utd

1 Ekim 2008 yılında Mansfield Town

1 Kasım 2008 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2009 yılında FC Le Mans B

1 Temmuz 2010 yılında FC Gueugnon

1 Temmuz 2011 yılında WhiteStar Woluwe

8 Ocak 2013 yılında Beerschot AC

1 Temmuz 2013 yılında KV Kortrijk

16 Temmuz 2016 yılında New York City

Maxime Chanot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Chanot şuan New York City FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxime Chanot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Nancy LorraineStade De Reims

Lüksemburg takımında 2 numaralı formasıyla 7 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 3 gol atmıştır.

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