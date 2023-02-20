Luis Barraza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Barraza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Barraza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Barraza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Barraza 8 Kasım 1996 tarihinde Las Cruces, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Eduardo Barraza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Barraza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Barraza'nin New York City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Barraza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/huichobarraza/

Luis Barraza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Barraza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Barraza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Barraza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2016 yılında Lane United

1 Ağustos 2016 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2017 yılında FC Tucson

1 Ağustos 2017 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2018 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2018 yılında Golden Eagles

11 Ocak 2019 yılında New York City

31 Mayıs 2021 yılında Oakland Roots

14 Haziran 2021 yılında New York City

Luis Barraza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Barraza şuan New York City FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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