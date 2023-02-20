Matt Freese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Freese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Freese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Freese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Freese 2 Eylül 1998 tarihinde Wayne, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Andrew Geary Freese şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Freese Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matt Freese'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matt Freese Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mattyicefreese/

Matt Freese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Freese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matt Freese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Freese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2017 yılında Bethlehem Steel

31 Temmuz 2017 yılında Ph. Union Acad.

1 Ağustos 2017 yılında Harvard

21 Aralık 2018 yılında Philadelphia

8 Mart 2019 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2019 yılında Philadelphia

27 Ocak 2023 yılında New York City

Matt Freese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Freese şuan New York City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Matt Freese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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