Danilo Bacanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Bacanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Bacanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Bacanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Bacanovic 12 Ağu 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данило Бацановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Bacanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Bacanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Danilo Bacanovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danilo Bacanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Bacanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Bacanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Bacanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2018 yılında FK Brodarac

6 Şubat 2020 yılında Proleter

7 Şubat 2020 yılında FK Brodarac

30 Haziran 2020 yılında Proleter

15 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

15 Eylül 2021 yılında Proleter

17 Eylül 2021 yılında Rad Belgrad

Danilo Bacanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Bacanovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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