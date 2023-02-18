Stefan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Mitrovic 5 Ocak 2002 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Митровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Mitrovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Mitrovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2020 yılında Graficar

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19

11 Ocak 2021 yılında Proleter

10 Ağu 2021 yılında FK Brodarac

31 Aralık 2021 yılında Proleter

11 Şubat 2022 yılında FK Brodarac

29 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Stefan Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Mitrovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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