Mateja Gasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Gasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Gasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Gasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Gasic 16 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Gasic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateja Gasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateja Gasic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateja Gasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Gasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateja Gasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Gasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad

Mateja Gasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Gasic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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