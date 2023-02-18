Marko Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Jankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Jankovic 29 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Јанковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Jankovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini On Fire yapmaktadır. Marko Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Jankovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Jankovicboyu ve yaşı kaç

Marko Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

10 Ağu 2018 yılında Brodarac U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Brodarac

14 Ocak 2020 yılında Zarkovo

25 Temmuz 2020 yılında Proleter

17 Ocak 2022 yılında Radnicki 1923

30 Haziran 2022 yılında Proleter

8 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

Marko Jankovic kimdir

Marko Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Jankovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Marko Jankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Marko Jankovic nereli

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