Strahinja Karisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Karisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Karisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Karisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Karisic 3 Temmuz 1997 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Страхиња Каришић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Karisic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fairs Group yapmaktadır. Strahinja Karisic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Karisic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Karisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Karisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Strahinja Karisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Karisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Granada B

1 Temmuz 2017 yılında Watford U23

24 Ağu 2017 yılında Fluminense U20

29 Ocak 2018 yılında Watford U23

7 Şubat 2018 yılında Rad Belgrad

16 Ağu 2018 yılında Partizan

17 Ağu 2018 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

14 Ocak 2020 yılında Sindjelic Bg

10 Eylül 2020 yılında ND Primorje

18 Ocak 2021 yılında Zarkovo

5 Temmuz 2021 yılında Backa

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Strahinja Karisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Karisic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Strahinja Karisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.