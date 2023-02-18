Veljko Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Veljko Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Jovanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Veljko Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Jovanovic 2 Temmuz 2001 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вељко Јовановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Jovanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veljko Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Jovanovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veljko Jovanovicboyu ve yaşı kaç

Veljko Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Veljko Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jagodina

1 Ağu 2020 yılında FK Pomoravlje

1 Temmuz 2021 yılında Studentski Grad

13 Temmuz 2022 yılında Radnik

Veljko Jovanovic kimdir

Veljko Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Jovanovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Jagodina

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Veljko Jovanovic nereli

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