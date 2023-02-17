David Boysen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Boysen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Boysen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Boysen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Boysen 30 Nisan 1991 tarihinde Herlev şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da David Katz Boysen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Boysen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSG ApS yapmaktadır. David Boysen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Boysen'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Boysen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Boysen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Boysen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Boysen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2008 yılında Akademisk BK

1 Ocak 2011 yılında Lyngby BK

13 Ocak 2014 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2014 yılında Lyngby BK

25 Ocak 2016 yılında Bröndby IF

8 Temmuz 2016 yılında Roda JC

1 Şubat 2017 yılında Lyngby BK

1 Ocak 2018 yılında B. Jerusalem

11 Ağu 2018 yılında Elfsborg

15 Şubat 2019 yılında Helsingborgs IF

11 Eylül 2019 yılında Ness Ziona

30 Ocak 2020 yılında H. Nof HaGalil

21 Ağu 2020 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2021 yılında Fremad Amager

David Boysen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Boysen şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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