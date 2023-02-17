Yannick Agnero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Agnero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Agnero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Agnero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Agnero 20 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Mel Yannick Joel Agnero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Agnero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Yannick Agnero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yannick Agnero'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Agnero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Agnero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Agnero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Agnero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2023 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2023 yılında Nordsjaelland

Yannick Agnero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Agnero şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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