Emil Staugaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Staugaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Staugaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Staugaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Staugaard 20 Eylül 2001 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Emil Coster Joost Staugaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Staugaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Emil Staugaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Staugaard'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Staugaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Staugaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Staugaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Staugaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF U19

1 Şubat 2021 yılında Fremad Amager

1 Ağu 2022 yılında FC Roskilde

31 Aralık 2022 yılında Fremad Amager

Emil Staugaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Staugaard şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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