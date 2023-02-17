Mikkel Basse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Basse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Basse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Basse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Basse 31 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Fossum Basse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Basse Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikkel Basse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Basse'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Basse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Basse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Basse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Basse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Helsingör

1 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2019 yılında FC Roskilde

21 Ocak 2020 yılında Vendsyssel FF

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2021 yılında FC Fredericia

31 Ocak 2022 yılında Fremad Amager

Mikkel Basse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Basse şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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