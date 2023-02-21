Denys Slyusar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Slyusar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Slyusar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Slyusar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Slyusar 27 Mayıs 2002 tarihinde Uzhgorod şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Слюсар Денис Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Slyusar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Slyusar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Slyusar'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denys Slyusar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Slyusar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Slyusar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Slyusar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Karpaty U19

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

15 Ekim 2020 yılında Rukh Lviv II

1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19

1 Temmuz 2022 yılında Rukh Lviv

Denys Slyusar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Slyusar şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denys Slyusar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SDYuSShOR Uzhgorod

Ukrayna U21 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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