Fabricio Alvarenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Alvarenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Alvarenga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Alvarenga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Alvarenga 17 Şubat 1996 tarihinde Misiones şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fabricio Oscar Alvarenga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Alvarenga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Fabricio Alvarenga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabricio Alvarenga'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Alvarenga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Alvarenga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabricio Alvarenga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Alvarenga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Vélez II

14 Şubat 2018 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2018 yılında Vélez II

1 Ocak 2019 yılında CD Morón

30 Haziran 2020 yılında Vélez II

29 Ağustos 2020 yılında Olimpik Donetsk

7 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

Fabricio Alvarenga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Alvarenga şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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