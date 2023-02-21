Denys Pidgurskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Pidgurskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Pidgurskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denys Pidgurskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denys Pidgurskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Pidgurskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denys Pidgurskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Pidgurskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Pidgurskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Pidgurskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Pidgurskyi 27 Mayıs 2003 tarihinde Seredkevychi, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Підгурський Денис Степанович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Pidgurskyi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Pidgurskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Pidgurskyi'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denys Pidgurskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Pidgurskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Denys Pidgurskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Pidgurskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Karpaty U19

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

29 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19

1 Temmuz 2022 yılında Rukh Lviv

Denys Pidgurskyi kimdir

Denys Pidgurskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Pidgurskyi şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rava Rava Ruska (2011-2012), Karpaty Lviv (2013-2019)

Denys Pidgurskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Denys Pidgurskyi nereli

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