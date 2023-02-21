Vitaliy Kholod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Kholod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Kholod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Kholod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Kholod 15 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Холод Віталій Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Kholod Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vitaliy Kholod, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Kholod'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Kholod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Kholod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Kholod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Kholod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Rukh Lviv

Vitaliy Kholod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Kholod şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitaliy Kholod Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SDYuShOR 4 Lviv (2012), Karpaty Lviv (2013-2020), Rukh Lviv (2020-2021)

Ukrayna U19 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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