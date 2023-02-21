Ruslan Nepeypiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Nepeypiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Nepeypiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Nepeypiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Nepeypiev 3 Haziran 2003 tarihinde Banyliv-Pidgirnyi, Chernivtsi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Непейпієв Руслан Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Nepeypiev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Ruslan Nepeypiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Nepeypiev'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruslan Nepeypiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Nepeypiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Nepeypiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Nepeypiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2019 yılında UFK Lviv

18 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19

1 Temmuz 2022 yılında Rukh Lviv

Ruslan Nepeypiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Nepeypiev şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruslan Nepeypiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bukovyna Chernivtsi (2016-2018), UFK-Karpaty Lviv (2019)

Ukrayna U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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