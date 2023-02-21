Bright Enobakhare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bright Enobakhare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bright Enobakhare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bright Enobakhare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bright Enobakhare 8 Şubat 1998 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bright Enobakhare Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lions Sports AG & Partners yapmaktadır. Bright Enobakhare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 21 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Bright Enobakhare'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bright Enobakhare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b_enobakhare26/

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Bright Enobakhare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bright Enobakhare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Bright Enobakhare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bright Enobakhare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wolverhampton

31 Ağustos 2018 yılında Kilmarnock FC

6 Ocak 2019 yılında Wolverhampton

8 Ocak 2019 yılında Coventry City

31 Mayıs 2019 yılında Wolverhampton

8 Ağustos 2019 yılında Wigan

2 Ocak 2020 yılında Wolverhampton

14 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2020 yılında AEK Atina

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında SC East Bengal

13 Temmuz 2021 yılında Coventry City

1 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında H. Jerusalem

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2022 yılında Rukh Lviv

Bright Enobakhare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bright Enobakhare şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bright Enobakhare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Northfield Town, Wolverhampton Wanderers (-2015)

Nijerya U23 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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