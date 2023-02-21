Yuriy Pankiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Pankiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Pankiv kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuriy Pankiv ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuriy Pankiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Pankiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Pankiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Pankiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Pankiv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Pankiv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Pankiv 3 Kasım 1984 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Паньків Юрій Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Pankiv Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Yuriy Pankiv, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuriy Pankiv'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Pankiv Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panya_79/

Yuriy Pankiv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Pankiv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuriy Pankiv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Pankiv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Karpaty 3

1 Temmuz 2003 yılında Karpaty 2

1 Temmuz 2005 yılında Energetyk

1 Ocak 2006 yılında Gazovik

1 Temmuz 2006 yılında PFC Lviv

1 Temmuz 2007 yılında Nyva Ternopil

1 Şubat 2009 yılında PFK Oleksandria

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal Kyiv

16 Ocak 2013 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2015 yılında Stal D.

1 Temmuz 2017 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

Yuriy Pankiv kimdir

Yuriy Pankiv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Pankiv şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Yuriy Pankiv Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuriy Pankiv nereli

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