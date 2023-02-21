Vitaliy Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Roman 14 Nisan 2003 tarihinde Novyi Rozdil, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Роман Віталій Васильович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Roman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Vitaliy Roman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Roman'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Karpaty U19

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

7 Ekim 2020 yılında Rukh Lviv U19

1 Eylül 2021 yılında Rukh Lviv

Vitaliy Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Roman şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Roman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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