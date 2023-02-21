Oleksiy Dovgyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Dovgyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Dovgyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Dovgyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Dovgyi 2 Kasım 1989 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Довгий Олексій Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Dovgyi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Oleksiy Dovgyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Dovgyi'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Dovgyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Dovgyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksiy Dovgyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Dovgyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2006 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2007 yılında CSKA Kyiv

1 Temmuz 2008 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Şubat 2010 yılında Volyn Lutsk

30 Haziran 2010 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2010 yılında PFK Oleksandria

30 Haziran 2011 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2011 yılında PFK Oleksandria

1 Temmuz 2012 yılında Illichivets

1 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2015 yılında Metalist

23 Ocak 2016 yılında Vorskla Poltava

29 Temmuz 2016 yılında Stal Kamyanske

5 Eylül 2017 yılında FK Oleksandriya

25 Ocak 2021 yılında PFC Lviv

4 Temmuz 2022 yılında Rukh Lviv

Oleksiy Dovgyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Dovgyi şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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