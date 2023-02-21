Yaroslav Karabin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Karabin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Karabin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Karabin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Karabin 19 Kasım 2002 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Карабін Ярослав Миронович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Karabin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yaroslav Karabin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Karabin'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Karabin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Karabin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaroslav Karabin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Karabin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Karpaty U19

1 Ocak 2020 yılında Karpaty II

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

7 Ekim 2020 yılında Rukh Lviv II

1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19

1 Temmuz 2022 yılında Rukh Lviv

Yaroslav Karabin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Karabin şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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