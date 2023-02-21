Roman Didyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Didyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Didyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Didyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Didyk 2 Aralık 2002 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дідик Роман Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Didyk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Roman Didyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Didyk'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Roman Didyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Didyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Didyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Didyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında Agrobiznes V.

23 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

Roman Didyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Didyk şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Roman Didyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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