Yuriy Klymchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Klymchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Klymchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Klymchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Klymchuk 5 Mayıs 1997 tarihinde Rogachi, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Климчук Юрій Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Klymchuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABP Sport Management U.G. yapmaktadır. Yuriy Klymchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv takımına 7 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yuriy Klymchuk'nin Rukh Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Klymchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Klymchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuriy Klymchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Klymchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Stal Kamyanske

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2019 yılında Rukh Vynnyky

Yuriy Klymchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Klymchuk şuan Rukh Lviv takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.